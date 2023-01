Heljo Pikhof: Pensioni eest hooldekodusse

Paarkümmend aastat on ühiskonna igal tasandil räägitud, analüüsitud, jah, ka aru saadud, et vananeva rahvastikuga riik ei saa nõnda edasi kesta, et abivajajate hooldamise pea kogu koormus on omaste õlul ning riik ei tee seejuures teist nägugi. Ometi on selle ajaga probleem ainult paisunud ja süvenenud: inimeste eluiga pikeneb, ent tervelt elatud aastaid jääb vähemaks.