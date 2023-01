Rektor Piret Viirpalu meenutab oma nelja Pallase aastat kui elu parimaid

Esmaspäeval sai kõrgema kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu viimaks kaela ametiraha. Juba pea aasta ametis olnud rektor vaatab tehtule tagasi heal meelel. Ametiraha valmimine on koolile tähtis verstapost ja sama oluline on ka rahvusvaheline akrediteerimine, mis rektori tööaastast suure ampsu haukas. Nüüd, kui see möödas, on pisut aega pidu pidada.