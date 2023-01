Peeter Linnap vaatleb surelikkust

Pallase galerii keldrikorruse uksel tervitab tulijaid vaasis musta paelaga ehitud valge kalla, viidates leinatraditsioonile, et siia on sobilik tuua vaid valgeid lilli. Keldrisse laskujat ootab ees Peeter Linnapi näitus «Taevatrepp», see on ood lahkunud Christian Boltanskile (1944–2021), kelle installatsiooniseeriate käekiri on väljapanekus selgesti äratuntav.