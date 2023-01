Enne jõulupühi avastas Rein Treier, et teda 20 aastat truult teeninud Honda CR-V enam ei käivitu ja selle katalüsaator on varastatud. Kuu aega hiljem on masin taas sõidukorras, aga 85-aastasele mehele polnud see odav lõbu.

Foto: Margus Ansu