Hando Tamm sättis maalid seni näituseks kasutamata ruumi

Kümne maali vahel leidub saatetekst, kus on kirjas, et Hando Tamme teosed tõukuvad ühelt poolt sügavalt isiklikest kogemustest, samas laiemalt ühiskondlikest tendentsidest ning üldinimlikest voorustest ja pahedest.

«Kus on piir loomulike, hädapäraste vajaduste ja ahnuse ning küüned enda poole krahmamise vahel? Kus on kesktee, n-ö normaalsus, kus hundid söönud, lambad terved?» on seal muu hulgas kirjas. «Ahnus tekitab nälga ning nälg tekitab ahnust. Lõpuks jääb tühjus.»