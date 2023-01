VIDEO ⟩ Tähepiltnik Viljam Takis: roheline komeet läheneb Maale

«Komeet läheneb Maale ja 1. veebruariks jõuab see meile kõige lähemale ning möödub Maast umbes 42 miljoni kilomeetri kauguselt,» ütles Viljam Takis. «Komeedil on nähtavad kolm saba – tolmusaba ja ioonsaba ning antisaba. Antisaba muutub komeetide puhul nähtavaks siis, kui näeme Maalt komeeti piki selle orbiiti, kuhu on laiali laotunud komeedi küljest eraldunud tolm. Antisaba on suunatud päikse poole ja temast teisele poole on suunatud läbi Tartu linna valgusreostuse vaevu märgatav ioonsaba.»

Näha on ka komeedi rohekat koomat, mis on selle jäist tuuma ümbritsev gaasikest.

C/2022 E3 on pika perioodi komeet Oorti pilvest, mille avastas Zwicky Transient Facility 2. märtsil 2022. Komeedi tuuma ümber on särav roheline helk, mis on tingitud päikesevalguse mõjust selle molekulidele, eriti kaheaatomilisele süsinikule ja tsüanogeenile.

Kui pisut ringi vaadata, leiab internetist paljude hobiastronoomide rõõmuhõiskeid, kui nad on oma binokli või teleskoobiga rohelise komeedi üles leidnud. Piisavalt tumeda taeva all võiks see olla ka palja silmaga väikese hajuva määrdumisena hämaralt nähtav.