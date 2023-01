Anna Haava sõprade selts üritab püstitada luuletaja sünnikohas elumaja

Samas raamatus on kirjas, et 75. sünnipäevaks 1939. aastal kinkis Tartu linnavalitsus Anna Haavale korraliku korteri Tähtvere pargi lähedal Koidula tänaval majas nr 8. Seal ta ka oma voodis, kus tema eest hoolitses sotsiaalhoolduse määratud põetaja, 13. märtsil 1957 suri.

Anna Haava sõprade seltsist tulnud teate kohaselt on Haavakivi talu maad elu keerdkäikude tõttu liikunud käest kätte, nüüd on talu süda jõudnud kestva omaniku, Peipsiääre valla valdusesse. See annab võimaluse rajada Haavakivile midagi püsivamat – Anna Haava muuseum, luule kodu, vana talumaja taaskehastus.