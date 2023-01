Jõgeva vallavolinikud heidavad abivallavanemale ette ülbet käitumist

Umbusaldusavalduses seisis, et Jõgeva valla abivallavanem Asso Nettan ei ole suutnud tagada oma tegevusega ametikohustuste täitmisel valla tasakaalustatud arengut kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas.

Ka seisis avalduses, et ei saa kuidagi heaks kiita abivallavanema tegevust Jõgeva valla mainekujunduse osas ning tema käitumist kolleegide ja volikogu liikmetega, samuti eriti arrogantset suhtumist volikogu opositsiooni liikmetesse. «Ta on ülbe, mõnitab arupärimise esitajaid ja nõuab aru, miks arupärimisi juletakse esitada. Selline käitumine ei ole kohane abivallavanemale ja avaliku elu tegelasele,» seisab umbusaldusavalduses. Sellele kirjutasid alla üksteist vallavolikogu liiget ehk opositsioonisaadikud. Jõgeva vallavolikogus on 27 kohta.