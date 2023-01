Tartlast tunnustati aasta ettevõtlikema õpetaja tiitliga

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Urmas Persidski on kogenud ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja, kes on pannud aluse süsteemsele ettevõtlus- ja majandusõppele Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis ja Tartu Annelinna gümnaasiumis. Eelmisel aastal juhendatud 25 õpilasfirmaga on Persidski üks aktiivseimatest juhendajatest.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Eesti karjäärinõustajate ühing (KNÜ) on olnud läbi aegade aktiivne karjäärivaldkonna arendaja, kuid viimastel aastatel on suurema hoo sisse saanud just 32 liikmest koosnev karjääriõppe töörühm Merit Luige eestvedamisel. KNÜ on olnud mitmekülgne panustaja karjääriõppe arengusse alates poliitikate kujundamisest praktiliste materjalide loomiseni.