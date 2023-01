Tartu jäähokimeeskonna rusikakangelased said Eesti ajaloo pikima karistuse

Coolbeti hokiliigas viimasel neljal aastal triumfeerinud Tartu Välgule on see hooaeg olnud keeruline. Sel on ka selge põhjus. Suure osa põhituumikust moodustasid varem Vene mängijad. Pärast seda, kui Eesti kehtestas 19. septembril Venemaa kodanikele Schengeni lühiajalise viisaga riiki sisenemise keelu, oli teada, et hooaeg tuleb tasavägisem.