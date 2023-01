Ei jõua kütta! Sajad pered küsivad toimetulekutoetust

Kui kuni 2021. aastani oli toimetulekutoetust saanud leibkondade arv aasta-aastalt vähenenud, on energiakriisi ja Ukrainas toimuva sõjategevuse valguses selge, et see langus on pöördunud tõusuks. Tartus on toimetulekutoetuse taotlejate arv kasvanud rohkem kui poole võrra.