Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab täna BK Liepajat

Turniiritabelis on Tartu kolmeteistkümne võidu ja kuue kaotusega Eesti-Läti liigas neljandal kohal. Eesti klubidest on nad selle näitajaga teised. BK Liepajal seevastu on kirjas üheksa võitu ja kaksteist kaotust. Sellega paigututakse kümnendale kohale.