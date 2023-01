Proovisõeluuringu 3700 inimesest on suunatud ravile 20 kopsuvähiga patsienti, kel oma haigusest aimu ei olnud

Esiteks suitsetamise staaži: sõeluuringusse kuuluvad need, kes on suitsetanud vähemalt 20 aastat ühe paki sigarette päevas ning kui nad on lõpetanud suitsetamise, siis peab see olema vähem kui 15 aastat tagasi.

Teiseks kasutatakse detailsemat riskihindamist – lisaks vanusele ja suitsetamise staažile võetakse arvesse veel mõned riskitegurid, nagu patsiendi varasem teiste pahaloomuliste kasvajate olemasolu, kopsuvähk lähisugulaste seas, kroonilised kopsuhaigused, kehamassiindeks ja haridustase.

«Nende riskimudelite alusel on võimalik määrata patsiendi kopsuvähi risk ja mingisugusest piirist alates võtta ta sõeluuringusse,» rääkis Laisaar.

Patsiente kaasasid sõeluuringusse perearstikeskused, esialgu osales 73 perearstinimistut.

«Perearst või -õde vaatas nimistu läbi ja võttis kõigi potentsiaalsete sõeluuringule kuuluvate patsientidega ühendust ning pärast riski hindamist suunas kõrgenenud riskiga inimesed kompuuterdemograafilisele uuringule,» kirjeldas Doktor Laisaar.

Tartus ja Tartumaal hinnati kokku üle 24 000 patsiendi kopsuvähi riski. Neist enamik sõeluuringule ei kuulunud, edasi suunati madaladoosilisele kompuuterdemograafilisele uuringule aga üle 3700 patsiendi. Need on inimesed, kelle kopsuvähi risk on piisavalt kõrge, et sõeluuring oleks õigustatud.

Millised on kokkuvõtted?

Doktor Tanel Laisaar leiab, et metoodika patsientide sõeluuringusse saamiseks on efektiivne. «Patsientidele lähenetakse personaalselt, see tagab kõrge osaluse,» ütles ta ning märkis, et aasta varem – 2021. aastal kolmes perearstikeskuses läbi viidud teostatavuse uuringus oli tulemuseks, et kompuutertomograafilisele uuringule jõudis 87 protsenti sõeluuringu sihtgrupi patsientidest. «See on ülihea tulemus,» sõnas ta.