Kiri ⟩ Riigikokku tuleb valida Jaan Tõnissoni tegevust pooldavad kodanikud

Juhtusin lugema artiklit «Riigimehest, kes peab meeles püsima» (TPM, 21.12), kus riigimehe all mõeldakse Jaan Tõnissoni. Krista Aru kirjeldab Tõnissoni tegevust, millele tänu sündis Eesti Vabariik ja sõlmiti Eestile soodne Tartu rahuleping, mis on Eesti riigi sünnitunnistus.

Soovitan artiklit lugeda kõigil, eriti koolide ajalooõpetajatel, et täita õigesti seda lünka, mida Eesti Vabariigi taastamise järel on paljuski moonutatud.

5. märtsil on riigikogu valimised. Et need õnnestuksid, soovitan valida selle suurmehe tegevust pooldavad kodanikud erakonnast sõltumata. Muidugi peab hoolikalt uurima valitava kodaniku tausta. Kui valime jälle ainult erakondade lubaduste järgi, ei jõua me kunagi arenenud jõukate riikide tasemele. Seda näitab meie riigi senine areng. Paljude noorte tervis ei ole rahuldav, sündimus on väike ja tuhanded kodanikud on läinud tööle välismaale.