Rattarajad tulevad Vabaduse puiesteele sõidutee arvelt, ristmikud veel lahenduseta

Tartu linnavalitsus kavandab Vabaduse puiesteele rattateid, eri lahendusi teede rajamiseks on praegu tosin. Kuigi projekt on mahukas ning seni pole veel ühtki kindlat plaani, mida laiemale avalikkusele tutvustada, liigub linnavalitsus sihikindlalt selles suunas, et järgmisel aastal, mil Tartu kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit, on Vabaduse puiesteel Turu tänava ristmikust kuni Laia tänavani mõlemal pool teed ratturitele mõeldud sõidurajad.