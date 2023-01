Eveliis Padar: Lõpetage jutud eestlaste väljasuremisest

Selgus, et 2022. aasta sündide arv Eestis on viimase saja aasta väikseim. Isegi muidu rahulikes poliitikaaruteludes oli selle järel tajuda ärevuse kasvu ja väljasuremispaanikat, mis on drastilist kõverat vaadates tõesti mõnevõrra mõistetav. Käesoleva looga juhin ent tähelepanu paarile nüansile, mida sellise statistika vaatlemisel on oluline arvesse võtta.