Iluduskuningannade sisemised sõjad haaravad kaasa mehi

Mag (Liina Tennosaar) tunneb, et Pato (Ain Mäeots) viib temalt tütar Maureeni (Ragne Pekarev) ning kahe naise lahingud saavad hoogu juurde.

Laupäeval esietendus Sadamateatris «Mägede iluduskuninganna», mida vanem teatrisõber võib mäletada 24 aasta tagusest ajast, mil Ain Mäeots tõi selle näidendi Vanemuise lavalaudadele. Seegi kord on lavastajaks Mäeots ja trupis on üks näitleja samaks jäänud – Liina Tennosaar, kes tookord kehastas noort Maureeni, seekord aga on tema kehastada vana ja ägisev Mag.