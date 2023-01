Miks on maamaksust vabastamise otsustele ligipääs piiratud?

Täiendavalt maamaksust vabastamise korraldus on piiranguga avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 12 järgi, mis näeb ette, et teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks selle sisu, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust.