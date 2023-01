Linn maksab kultuuriprojektide toetusteks üle 1,1 miljoni euro

Tartu linn jagab sel aastal 23 kultuuri suurprojekti korraldamiseks toetusi kokku 447 000 eurot. Populaarsemateks valdkondadeks on muusika, tants ning linnaruumi üritused. Selle aasta 23 suurprojektist said 16 toetust ka eelneval aastal. Neist silmapaistvamad ning suurema osalejate arvuga on Tartuff, Tartu Tudengipäevad, Kirjandusfestival Prima Vista ja Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert.