Spordidirektor Talts Tartu kaotusteseeriast: peame kindlasti neid lollusi vältima

Pärast võitu Kalev/Audentese üle on meeskond kaotanud neli mängu järjest. Loomulikult tuleb arvesse võtta ka kõikide vastaste kõrget taset. Vilniuse BC Wolves on Leedu kõrgliiga kolmas meeskond, kellel on samuti suured ambitsioonid Euroopas. BM Stal Ostrów hoiab Poola liigas teist kohta. Lisaks kohtuti Eesti klubidest praegu liigas kõige kõrgemal kohal oleva BC Kalev/Cramoga ning BK Ventspilsiga, kes on samuti Tartu lähikonkurent.