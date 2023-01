Perioodil 1. september 2021 kuni 31. august 2022 töötas Tartu koolides 1234 õpetajat ning sama perioodi jooksul lõpetati tööleping 179 õpetajaga. See tähendab, et aasta jooksul lõppes tööleping 14,5 protsendil õpetajatest.

Küsitletud õpetajatest viisteist leidsid, et õpetajate tööjõu voolavuse osakaal on pikema perioodi vältel sarnane 2021/2022 õppeaastaga. Seitsme kooli direktori arvates oli eelmisel õppeaastal õpetajate kaadri voolavus siiski suurem varasematest aastatest. Põhjustena toodi välja, et õpetajate hulgas on suurenenud tervislikel põhjustel lahkunud õpetajate arv, samuti on kasvanud lahkujate arv seoses paremate töötingimustega teistes koolides või suundutakse teisele töökohale, mis on töötaja elukohale lähemal.