Anna Hintsi film suitsusaunast tuleb esmalt ameeriklaste ette

Vaatajate ees on Lõuna-Eesti suitsusaunakombestik. Foto: Kaader filmist

«Savvusanna sõsarad» on film naistest, kes suitsusauna kaitsvas hämaruses kokku tulevad, oma sügavaimaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab sel moel Lõuna-Eesti suitsusaunakombestikku, mis on kantud Unesco inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokfilmiga, mis esilinastub mainekal Sundance'i festivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis.

Režissöör ja stsenarist Anna Hints usub, et valusatest kogemustest rääkimise julgusel on tervendav toime.

«Naised on aastasadu suitsusaunas sünnitanud, ravitsenud ja surnuid pesnud. «Savvusanna sõsarad» on mu esimene täispikk film, see on kasvanud välja minu Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas,» selgitas ta. «Film räägib tabudest ilma häbi ja hinnanguteta. Usun sügavalt seda, et kui meie ümber on toetav kogukond, on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav. Naised leiavad enda hääle ja selle kaudu oma väe.»

Režissöör ja stsenarist Anna Hints ning monteerija Qutaiba Barhamji panid «Savvusanna sõsaraid» osaliselt kokku suvel 2021 Tartu loomemajanduskeskuses. Foto: Kristjan Teedema

Anna Hints on ka filmi üks monteerijaid. Peale selle osaleb ta koos Marja-Liisa Platsi ja Ann Reimanniga ansamblis Eeter, mille muusikat on filmis kuulda.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on ta koos Anna Hintsi, ühe filmis osalenud naise Kadi Kivilo ning eestlastest ja islandlastest koosneva filmigrupiga Ameerikas Sundance’i festivalil. «Esilinastus on mitu päeva ette välja müüdud,» lisas ta. ««Savvusanna sõsarad» tekitab siin palju elevust. On tore kokkusattumus, et pärast seitse aastat kestnud tootmist jõuab film kinodesse just sauna-aastal.»

«Savvusanna sõsarate» rahvusvahelise müügi ja levitööga tegeleb Viinis asuv agentuur Autlook Filmsales. Filmi valmimist toetasid Eesti filmi instituut, Eesti kultuurkapital, Centre national du cinéma et de l’image animée, SACEM, Sundance Institute Documentary Fund, Islandi filmikeskus ning Tartu filmifond. Osa montaažist tehti Tartu loomemajanduskeskuses.