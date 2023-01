Galerii ⟩ ERMi miljones külastaja sai tantsupäeval auhinnaks saadud rahvarõivad kätte

Marite Rikkase auhinnaline ERMi külastus leidis aset juunis. Toona oli tema sooviks saada rahvarõivad. Valiku langetas Rikkas Kuusalu kihelkonna rahvarõivastele, kuna tema pere on sealt pärit.

Pühapäeval auhinda kätte andes sõnas ERMi direktor Kertu Saks, et sellest alates algab ühe pere lugu. «Rahvarõivad on läbi aegade olnud sellised esemed, mida pärandatakse põlvest põlve, seega Maritele antud rahvarõivastega saab alguse tema pere lugu,» rääkis ERMi direktor.

Auhinnaks saadud rahvarõivaste komplekti kuulus kuus eset: alussärk, käised, seelik, pärg, kirivöö, sukad koos sukapaeltega. Need valmisid etnoloog Reet Piiri juhendusel, kuid käsitöömeistreid oli rõivaste valmistamisel hulgi. Muu hulgas kasutati käiste tikandite valmistamisel 13 erinevat siidiniiti.

Rahvarõivaste kandmine ei ole talle võõras, kuna Rikkas tantsib rahvakunstiansambli Leigarid Tartu rühmas. Tantsurühmas on tal kasutada Leigaritele kuuluvad rahvarõivad, mis on pärit Pärnumaalt. «Nüüd on mul päris isiklikud rahvarõivad, mis jäävad kindlasti perekonda ja mille pärandan edasi, kui aeg käes,» sõnas ERMi miljones külastaja.