Vooremäe tervisespordikeskuse hoone sai valmis

Ehitaja andis hoone Kastre vallale üle detsembri lõpus, siis jäi veel teha üksikud vaegtööd, mis olid seotud materjalide tarnega. Nüüdseks on kõik tööd keskusehoones tehtud.

Kastre vallavanem Priit Lomp sõnas, et keskusehoone on Vooremäe järjekordne etapp, mille peamine mõte on tagada radade kasutahatele pesemis-, olme- ja teenindusruumid. «Selle juures lahendasime ka garaažipinna tehnika kohapeal turvaliseks hoiustamiseks, samuti ruumid, mida tulevikus saab kasutada varustuse rentimiseks külastajatele,» rääkis vallavanem.