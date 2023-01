Ööl vastu pühapäeva hõljub paiguti udu, päev tuleb pilves ja sajuta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, Liivi lahe piirkonnas puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 3-8 m/s. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kuid paiguti võib Peipsilgi olla udu. Külma on 5-8 kraadi.

22. jaanuari päeval on pilves ja sajuta ilm. Puhub kirdetuul 3-8, ennelõunal saartel puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 1-5 kraadi.