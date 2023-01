Lähtel selgusid noorte suusasarja parimad

«Kuigi praegu on osalejate seas peamiselt suusaklubid, siis tegelikult on sarja etappidele oodatud kõik suusatamist armastavad spordipered. Stardimaks on meil osaleja kohta üks euro, mis on pigem sümboolne ja loodan, et pole kellelegi takistus. Osalemise peamine eesmärk võiks olla ühise suusarõõmu kogemine ja uute radade avastamine, mis ehk innustab lapsi ka edaspidi rohkem õuespordiga vaba aega sisustama,» innustas murdmaasuusatamise ala juhataja kõiki liikumisharrastajaid koos lastega sarja etappidele tulema.