Galerii ja video ⟩ Tiigriaasta lahkus draakonitantsu ja trummipõrinaga, saabub jäneseaasta

Tartlased on harjunud nägema ka Hiina kalendriaasta algul jääskupltuuri, kuid sel korral jäi skulptuur tegemata. Maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt selgitas, et jääskulptuure linn enam ei telli, sest selle püsimine sõltub ilmast. «Paar aastat mängis meile väga kurjalt kätte, et lihtsalt kurb oli. Hästi suur eeltöö sai tehtud: jää toodi kuskilt kaugelt Riia angaarist, kunstnik tegi kavandi, raidur raius ja skulptuur oli kahe päevaga kadunud. Lihtsalt tundus, et see on liiga suur pingutus sellise riski jaoks,» sõnas maastikuarhitekt.