Tartu vald kasvatas rahvaarvu

Kõige suurema elanike arvuga üksus on Raadi alev, kus elab 3267 inimest. Väikseimad üksused Tartu vallas on Tooni küla Piirissaarel ja Kaitsemõisa küla, kus mõlemas elab vaid 11 inimest. Võrreldes aastatagusega on Tartu valla elanike arv kasvanud 671 inimese võrra.