Lihtsana näiv reform külvab Jõgeva vallas segadust ja pahameelt

Lihtsana näiv plaan on aga rahvamajade juhtidele ja kohalikele kultuurikollektiividele vastumeelt. Kogu reformi ettevalmistav protsess on väldanud pea aasta. Praegune seis on selline, et valla suurimast kultuuriasutusest ehk Jõgeva kultuurikeskusest lahkus aasta lõpuga töölt neli inimest. Jõgeva vallavalitsuses on puudu ka kultuurinõunik. Paratamatult jätab see mulje, et reformi ette valmistamine on nõudnud esimesed ohvrid.