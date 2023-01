Rikberg Lõuna-Eesti duelli eel: nad on täiskoosseisus väga ohtlikud

Tartu meeskond on 40 punktiga tabeliliider, sama palju punkte on teisel kohal paikneval Selver/TalTechil, ent Bigbankil on neist kaks mängu vähem peetud. Võru on 16 punktiga kuues. Klubid on sel hooajal kohtunud kaks korda: 12. oktoobril võitis Tartu kodus 3:1 ja 5. novembril võõrsil 3:2.

Tartu peatreener Alar Rikberg eeldab, et neile tuleb vastu täiskoosseisus Võru. «Kui rääkida nende puhul rünnaku- ja servijõust, siis Slivinski on pool meeskonda. Kui teda pole, siis ongi pool puudu, nii lihtsalt on. Eeldan, et meie vastu on tagasi rivis, mis tähendab, et nad on väga ohtlikud. Selveri vastu hakkas silma see, et nii Edvarts Buivids kui John Hatch annavad palju juurde, ent pole kumbki veel ideaalses mänguvormis. Igal juhul ootan suure põnevusega, milline näeb täiskoosseisus Võru välja, sest seni pole seda näha saanud,» kommenteeris Rikberg, kes ei saa U20 võistluste tõttu kasutada oma meeskonna noori.

«Loodan, et inimesed leiavad taas teel saali, sel hooajal on just Võru vastu olnud palju publikut ja usun, et seekord on veelgi rohkem, mida oodata ja vaadata. See on ka meie jaoks tabeliseisu mõttes väga oluline kohtumine – iga libastumine laseb Selveri lähemale,» lisas peatreener.