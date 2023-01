Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi kuulutas välja aasta parimad

Maailma meistrivõistlustel 400 m tõkkejooksus 8. koha saavutanud Rasmus Mägi valiti mitmendat aastat järjest klubi parimaks meessportlaseks ja meeskergejõustiklaseks. «Ma ütleks, et kõige olulisem või tähendusrikkam minu jaoks on just see, et ma olen selle spordiklubi liige lapsest saati olnud. Näinud selle spordiklubi arengut, olukorda ja muutumist. See on kõige suurem väärtus ja klubi kuuluvustunne just tekibki nendel momentidel, kui ma olen Eestis, ja võtan selle ka võistlustele kaasa,» sõnas Mägi auhinda kätte saades.