Tartu üritab vigastatud staarmängijast hoolimata kaotuseseeriat lõpetada

Meeskonnad on sellel hooajal kohtunud ühe korra. Karikavõistluste poolfinaalis jäid peale tallinlased skooriga 87:82. Eesti-Läti liigas on Cramo 13 võidu ja kolme kaotusega tabelis kolmas ning Tartu Ülikool Maks & Moorits 13 võidu ja viie kaotusega neljas.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Kalev/Cramot võimalik alistada, sest neil on olnud väga tihe mängugraafik. «Viimase kuue päeva jooksul on nad saanud juba kolm head võitu ja mängida pika pingi ning hea rotatsiooniga. Tänu nende tihedale graafikule on meil ehk pisut suurem võimalus näpistada kui siis, kui neil oleks olnud aega pikalt mänguks valmistuda. Me oleme oma kodutöö ära teinud, proovime oma kolmemängulise kaotuseseeria lõpetada ja Kalev/Cramole karika poolfinaali eest kätte maksta,» sõnas Narits.