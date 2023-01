MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: Kellel läks pandeemias hästi, kellel halvasti?

​Küsimus, kellel läks pandeemias hästi ja kellel halvasti, on olnud kogu koroonaaja üks põletavaimaid. Ikka tundub, et teiste riikide juhid oskavad midagi paremini teha kui meie omad. Aga vastust pole tarvis selleks, et naabrist parem olla, vaid ennekõike peaks inimkond järgmise pandeemia korral seekordseid vigu vältima.