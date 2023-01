Sõjapõgenikud leevendasid töökäte puudust

Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli sõnul torkas talle ameti kogutud statistikast silma mõnevõrra üllatuslik madal töötusemäär. Tartumaal on selle nädala alguse seisuga töötus 7,1 protsenti, tänavu 1. jaanuari seisuga otsis töökohta 5438 inimest. Tartumaast väiksem töötus on vaid saartel ning Viljandimaal. Eesti keskmine töötusemäär on 8,3 protsenti, kõige kõrgem on töötus Ida-Virumaal, kus on töötuid 12 protsenti elanikkonnast.