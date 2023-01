Miks on Raatuse tänava ülekäigurajad tervisekeskusest nii kaugel?

Tol ajal, kui me seda ülekäigurada ja kogu projekti tegime, tervisekeskust veel ei olnud. Aga tegelikult, seal tervisekeskuse juures on kaks mahasõitu – üks poe kinnistule, teine tervisekeskuse kinnistule – ja ei ole eriti ruumi, kuhu ülekäigurada tekitada. Lisaks on mahasõit ka ühiselamu taha. Oleme arutanud, et kummalgi pool on ülekäigurada juba olemas ja ei ole head kohta sinna uut turvalist ülekäigurada rajada.