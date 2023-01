Veevärgilukksepp Kadri Sokk vahel ikka küsib endalt, mida ta seal augus teeb

«Iga kord, kui keegi küsib, miks ma seda teen, tekitab see trotsi,» ütleb Kadri Sokk. «Sest teglikult ei ole siin mitte midagi sellist, mida naine ei võiks teha.»

Kirsi tänaval pressib vesi asfaldi vahelt välja. Tartu Veevärgi kodulehele ilmub punaste tähtedega teade, et veetorustiku avarii tõttu on veetarbimine seal ajutiselt katkestatud. Ettevõte asub avariid likvideerima. On hommik, kell ei ole veel üheksagi.