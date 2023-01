Mööbliait laieneb pealinna

Mööbliaida juhataja Urmas Koorits rääkis, et Tallinna külje alla tuleb Lõuna-Eesti mööblipoe kaks korda suurem koopia. Tartu maantee algus valiti teadlikult, et ka Narva ja Pärnu poolt tulijail oleks sinna asja. «Klientide senisest parem ligipääs on igale kaubandusettevõttele oluline ja 4000 ruutmeetrit müügipinda on piisav kaalukeel,» lisas ta.

«Kuigi Eestis on vahemaad väikesed, kippus Sauele läinud klient meie jaoks tee peal ära kaduma. Euroopa mööblikaubanduse trend on praegu selline, et kuigi koroonaajal pandi füüsilisi poode kinni ja mõeldi, et füüsilist poodi pole vaja ning tulevik kuulub vaid e-kaubandusele, tahavad inimesed siiski ostetavat mööblit oma käega katsuda. Tuled, katsud ja saad ostetu laost kätte. Nii ongi meil sümbioos toimivast e-poest ja füüsilisest kauplusest, kus on tooted välja pandud,» rääkis Koorits.

Mapri Ehituse jaoks on see juba teine Mööbliaida pood, mille nad valmis ehitavad. Sarnaselt paljudele praegusel ajal ehitatavatele uushoonetele varustatakse ka Peetri Mööbliaida katus päikeseelementidega.