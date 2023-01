Tartu- ja Jõgevamaal oli neljapäeva hommikul elektrita ligi 2000 majapidamist

Tartu- ja Jõgevamaal oli kõige enam elektrikatkestusi Jõgeva ja Põltsamaa lähistel külades, kus elektrita oli üle 1700 majapidamise. Tartumaal olid hommikutundidel elektrita paarkümmend Külitse majapidamist.

Kõige ulatuslikumad rikked on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal, hommikuse seisuga on elektrita ligi 21 700 klienti. Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.

Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti ning paari tunni jooksul tuleb katkestusi veel juurde kuniks sadu kestab. Brigaadid tegelevad rikete likvideerimisega juba alates varahommikust ning elektriühendus on kella kümneks taastatud 971 kliendil. Kohe kui ilm võimaldab, siis alustatakse ülelende ka droonidega, et kiirendada rikete kaardistamist.

«Komplekteerimisel on lisabrigaadid, kes suunduvad juba olemasolevatele appi rikkeid kõrvaldama. Samuti on suurendatud koosseisus tööl meie juhtimiskeskus,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.