Poliitmatemaatika ei luba abilinnapead otsida volinike hulgast

Tartu võimuliit on kokku leppinud, et koalitsioonilepingut tööjaotuse muutmiseks uue abilinnapea nimetamise eel ei avata, kuigi volikogus on sotside viieliikmelisest fraktsioonist alles jäänud kolmeliikmeline saadikurühm. See tähendab, et Gea Kangilaski lahkumisega vabaks jäänud linnaplaneerimise abilinnapea koht jääb endiselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna täita ning kandidaatide otsimine käib.