Kasutuseta seisvad Tasku kinosaalid lähiajal pilti ei näita

Eelmise aasta juulis kinnitas Apollo kino juhatuse liige Kadri Ärm meediale, et koostööleping Tasku keskusega sõlmiti 2021. aasta mais, et avada Tartus kolmas kinokeskus. Esialgse plaani kohaselt pidanuks see uksed avama sama aasta sügisel. «Me ei ole Tasku kinost loobunud, lihtsalt vahepealsed keerulised ajad kinoäris on meie investeeringuid edasi lükanud,» sõnas Ärm juulikuus antud usutluses BNSile.