Karlova päevinäinud kortermaja katsetab rekordtempos renoveerimist

Nõva 3 kortermaja on esimene katsejänes, selle aasta jooksul on erinevatel ettevõtetel sama tehnoloogiat kasutades kavas ümber ehitada veel seitse hoonet Tartumaal ning käimas on ettevalmistused sama tehnoloogiaga kolme üheksakorruselise korterelamu renoveerimiseks Annelinnas.