Silver Kuusik, Jaak Valge ja Loone Ots: Mart Niklus väärib Tartu Suurtähte

Linnavolikogu eestseisus leidis 13. jaanuari istungil, et sobivamad aukodaniku tiitli kandidaadid on Tiina Stelmach, Madis Ligi ja Peeter Volkonski. Koalitsiooni häältega nende nominatsioon ka kinnitati.

Hoolimata sellest, et nimetatud isikud on väga väärikad tartlased ja nende teened Tartu linna ees väärivad kahtlemata tunnustust, siis siinkirjutajate arvates oli, on ja jääb Mart-Olav Niklus kellekski, kes on teinud Eesti ja konkreetselt Tartu vaimu heaks rohkem.