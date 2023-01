Egeli Raudmäe: Ühiskond kurvas kõverpeeglis

Suund, kuhu meie poliitkultuur viimasel ajal tüürib, on üsna kurb. Siinkohal ei mõtle ma mitte ainult viimast paari kuud, vaid lausa viimaseid aastaid. Poliitika on muutunud noortele ebameeldivaks ja mis seal salata, kohati lausa tülgastavaks, sest käitumine, mida lasteaiaski naljalt ei kohta, on saanud tavaks ja normiks. Me ühiskonnana ei vaata sellele isegi eriti viltu enam, vaid peegeldame neid mustreid.