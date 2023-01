Fotodelt vaatab vastu lihtsaid lätlasi ja varalahkunud eestlasi

Pallase galeriis on täna kolmandat päeva võimalik vaadata fotokunsti väljapanekuid, millest kahe puhul tuleb tarvitada treppi. Need on Peeter Linnapi «Taevatrepp» keldriruumides ja kõrgema kunstikooli Pallas fotograafiaosakonna teise kursuse tudengite «Aga sul on terve õun» teise korruse projektiruumis. Pildiliselt kõige arvukam on Inta Ruka näitus «Minu kallid kaasmaalased» esimesel korrusel.