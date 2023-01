Tunnustuse said Tartu tublimad noorsootöö tegijad

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks.

«Uhke tunne on, et Tartu linnas tegelevad noortega oma ala professionaalid ja inimesed teevad tööd südamega,» ütles Tartu linna kultuuriosakonna noorsootöövaldkonna juht ja hindamiskomisjoni esinaine Helen Siska. «2022. aasta noorsootöö aunimetustele nomineeriti oma valdkonna tegijad ja igaüks väärib siinkohal esile tõstmist. Aitäh tegijad, et panustate Tartu linna noorsootöösse,» lisas Siska.