Möödunud reedel, 13. jaanuaril avastati, et Mustvees seisnud sõidukist oli varastatud suur hulk kütust.

Sõiduk parkis Mustvee linnas Pihkva tänaval. Selgus, et parklasse seisma jäetud sõiduki kütusepaagi kork on ära lõhutud ning paagist varastati 398 liitrit kütust. Kahju on 696 eurot.