Linnakodaniku muuseumis saab näha säästlikke karpe

Seetõttu kujunes nõnda, et näitus valmis põhimõttel «näitus näituse sees». Muuseumi olemasolevasse keskkonda ehk 19. sajandi interjööri on lisatud uued objektid.

Need uued objektid on erinevad karbid, mis kuraatorid valisid välja linnamuuseumi kogudest. Esmapilgul ehk väheütlevad esemed – karbid – räägivad erinevaid lugusid.

«Ega siis tänapäeval on ka nii, kommi toodi, küpsiseid toodi ja prouad hoiavad oma juveele neis karpides,» selgitas üks õpilaste juhendajaid, Pallase õppejõud Madis Liplap. Kõnealusel näitusel on karbid siiski vanemad kui nüüdisaegsed. Neid karpe on kasutatud põlvkondade kaupa ja need pole kunagi muutunud prügiks.