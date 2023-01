Kalamees vajus läbi jää

Päästjad toimetasid kalda lähedusest leitud alajahtunud mehe tagasi õigele jõepoolele ning andsid kiirabi hoole alla. Päästjad hoiatavad, et sulailmadega on jää, eriti vooluveekogudel, muutnud ohtlikult õhukeseks ning sellele minek on eluohtlik. Läbi jää vajunud inimene muutub külmas vees minutitega teovõimetuks ning abi viibimisel upub.