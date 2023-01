Tartu loobus ERMi endise näitusemaja ostust

«Kuperjanovi 9 hoone on Tartu linnast sõltumatutel põhjustel seisnud tühjana alates 2016. aastast ja maja remondivajadus kasvanud. Sellest tulenevalt on ka Kuperjanovi 9 hoone renoveerimise eeldatav maksumus väga palju tõusnud,» tõdes Klaas. «Seni räägitud kuni 3 miljoni asemel hinnatakse remondi maksumuseks 5,1 miljoni eurot. Näiteks on hoones elektriküte, mis tähendaks väga suurt investeeringut hoone küttesüsteemi. Kahel viimasel talvel pole maja köetud.»

Tartu linnal on eelkokkulepe müüa Riigi Kinnisvara AS-le ligi kümne hektari suurune krunt Annelinnas Kalda teel, kuhu on kavas ehitada uus politseimaja. Varasem plaan nägi ette, et linn saab selle maa vastu Kuperjanovi 9 kinnistu ja et tulevase politseikrundi väärtus on suurem, siis ka hinnavahe rahas.