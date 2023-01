Üllar Reino: Kvisling jääb kvislingiks ka siis, kui teda pole hukka mõistetud

Põhjuse kirjutamiseks andis artikkel (TPM, 10.1), milles Anne Menert, neiuna Johanson, püüab puhtaks küürida, loe olematuks muuta, eesti rahva verd valanud hävituspataljonlaste süüd. Tähtis pole see, kui palju verd nad lasksid, st eestlasi tapsid, vaid oluline on see, et nad olid okupantide teenistuses. Nende kunst ei kaalu üles neil lasuvat Eesti Vabariigi kukutamise soovi ja tahet. Vahet pole, olid nad kunstnikud või mitte, aga tihtipeale on need kunstnikud, vahet pole, kus riigis, nõus võileivahinna eest ja oma isikliku oreooli tähtsustamise nimel hülgama eetika ja aatelisuse.